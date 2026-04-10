Українка поділилася, що чимало людей перед переїздом до Іспанії слухають блогерів, які розповідають лише про плюси життя в країні, і при цьому повністю ігнорують важливі недоліки, пише mrs.faustova.

Які є важливі мінуси в Іспанії?

Українка чесно поділилася, що в Іспанії вистачає мінусів, змиритися з якими може далеко не кожен.

Маленькі зарплати

Це – перший недолік, і для багатьох людей він неймовірно важливий.

Якщо у вас немає роботи, і ви думаєте: "от приїду і буду заробляти", то в мене для вас погані новини. Іспанської зарплати вистачить ледь-ледь щоб винаймати квартиру і їсти, якщо ти один,

– поділилася блогерка.

Окрім того, вона зауважила, що іспанці погано знають англійську мову, а без її знання знайти хорошу роботу буде дуже складно. З певним рівнем іспанської вже буде легше, але зарплати все ще низькі. Саме вони, на думку українки, є причиною, чому чимало іспанців навіть після 30 років продовжують жити з батьками.

Дорога оренда

Якщо ви хочете жити у великому місті, слід підготуватися до того, що оренда там коштуватиме чимало. Особливо дорого буде у Мадриді, Валенсії та Барселоні.

Я переїжджала сюди два роки тому, і тут були інші ціни. Зараз же класну квартиру в якійсь новобудові там, з басейном можна орендувати від 2000 євро на місяць,

– додала дівчина.

А ось у менших містах можна знайти квартири і за 800 євро.

Загальна вартість життя в Іспанії натомість дещо нижча, ніж у багатьох інших європейських країнах – одній людині на місяць потрібно приблизно 713 євро, не рахуючи оренди, пише Numbeo.

Українка поділилася мінусами Іспанії: дивіться відео

Безпека

Про це, за словами українки, говорять дуже мало – а в Іспанії тим часом стає досить небезпечно: дуже поширені грабунки прямо на вулицях, часто крадії розбивають вікна машин та забирають усе.

Відсутність допомоги

Це – ще одна річ, про яку не знають чимало українців, що думають про переїзд до Іспанії. В цій країні майже немає соціальних виплат для українців.

Це вам не Німеччина. Тому якщо ви на якихось виплатах, чи допомозі від держави, тут такого не буде. Тут треба розраховувати тільки на свої сили,

– додала блогерка.

