Париж – це неймовірно популярне туристичне місто, і тому чимало людей мають про нього дійсно завищені очікування. І в українки на ці очікування наклалося ще й те, що всього за пів року її пограбували у місті тричі, повідомляє karyna_tsymbuk.

Про які недоліки Парижа варто знати перед переїздом?

Пограбування, які сталися одне за одним дуже швидко невдовзі після переїзду, перемкнули увагу дівчини суто на негатив – і це зрештою й призвело до того, що перші пів року життя у Парижі вона просто ненавиділа місто, і навіть боялася залишатися там.

На мою думку, Париж – це місто контрастів, і не всі туристи або мігранти до цього готові. Навіть існує така річ як "синдром паризького туриста" – це трапляється, коли в людей занадто ідеалізовані уявлення про це місто,

– поділилася блогерка.

Вона переконана, що ці уявлення беруться з романтизованих фільмів та серіалів, які показують тільки привабливі сторони Парижа, а іноді й навмисно викривлюють негативні. Тож після приїзду дівчина не була готова до того, що деякі визначні місця міста насправді брудні, там чимало безхатьків та поліції. А коли вона зіштовхнулася ще й з високим рівнем злочинності, тоді її тривога "зросла на максимум".

Українка розповіла про життя у Парижі: дивіться відео

Пізніше я почала розбиратися зі своїми страхами, шукати плюси життя тут, не загострювати свою увагу тільки на поганому, набралася сміливості й тепер обожнюю це місто. Париж має свої проблеми, як і будь-які міста світу, але концентруватися тільки на цьому, ще й підключати расизм, неправильно,

– додала дівчина.

Цікаво! Також у Парижі досить висока вартість життя – одній людині у місті потрібно мати 1058 євро на місяць, не рахуючи вартості оренди, пише Numbeo.

