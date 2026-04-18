Париж – это невероятно популярный туристический город, и поэтому многие люди имеют о нем действительно завышенные ожидания. И у украинки на эти ожидания наложилось еще и то, что всего за полгода ее ограбили в городе трижды, сообщает karyna_tsymbuk.

О каких недостатках Парижа стоит знать перед переездом?

Ограбления, которые произошли одно за другим очень быстро вскоре после переезда, переключили внимание девушки сугубо на негатив – и это в конце концов и привело к тому, что первые полгода жизни в Париже она просто ненавидела город, и даже боялась оставаться там.

По моему мнению, Париж – это город контрастов, и не все туристы или мигранты к этому готовы. Даже существует такая вещь как "синдром парижского туриста" – это случается, когда у людей слишком идеализированные представления об этом городе,

– поделилась блогерша.

Она убеждена, что эти представления берутся из романтизированных фильмов и сериалов, которые показывают только привлекательные стороны Парижа, а иногда и намеренно искажают негативные. Поэтому после приезда девушка не была готова к тому, что некоторые достопримечательности города на самом деле грязные, там немало бездомных и полиции. А когда она столкнулась еще и с высоким уровнем преступности, тогда ее тревога "выросла на максимум".

Позже я начала разбираться со своими страхами, искать плюсы жизни здесь, не заострять свое внимание только на плохом, набралась смелости и теперь обожаю этот город. Париж имеет свои проблемы, как и любые города мира, но концентрироваться только на этом, еще и подключать расизм, неправильно,

– добавила девушка.

Интересно! Также в Париже достаточно высокая стоимость жизни – одному человеку в городе нужно иметь 1058 евро в месяц, не считая стоимости аренды, пишет Numbeo.

