Іспанія для багатьох людей – це море та 300 сонячних днів на рік. Втім, реальне життя тут дещо відрізняється від цієї неймовірної картинки, повідомляє ira.fedoriichuk. І попри те, що українка вже звикла до того, що отримати документи в Іспанії – це справжній квест, інші речі досі її дивують.

Що дивує українку в Іспанії?

Українка живе в Іспанії вже рік, і влітку, за її словами, температура не тішить – спека досягає +40 градусів. В цей час сама вона намагається заховатися у тінь – а ось іспанки вдягають високі шкіряні чоботи.

Друге – це коли до тебе приходять в гості, і ніхто не знімає взуття. Просто заходять, і ти такий: ну ок,

– поскаржилася українка.

В Іспанії і справді не заведено знімати взуття ані в чужому домі, ані у своєму власному, пише The Local.

А ось якщо в Іспанії потрібно сходити в магазин, часу на це потрібно закласти значно більше, ніж в Україні. Готуйтеся до того, що в чергах стоятимете довго, адже касирки можуть довго обговорювати з покупцями особисті справи чи якісь рецепти.

Українка розповіла про незвичні нюанси Іспанії: дивіться відео

Про магічне слово mañana, напевно, вже знають усі. Та що казати, я вже й сама його використовую,

– додала українка.

Це слово означає "завтра", але на практиці може значити "за кілька днів", "коли знайдеться час", або ж і взагалі "ніколи".

