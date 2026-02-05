Перед переездом люди обычно оценивают немало факторов, и то, насколько легко воспитывать детей в той или иной стране – далеко не последний из них. В Германии об этом беспокоиться вообще не стоит, сообщает kristinatuta.
Почему украинке легко быть мамой в Германии?
Дороги
Первый пункт, на который обратила внимание украинка – это дороги. С коляской в Германии можно ехать где угодно, ведь повсюду ровные тропинки, без ям и препятствий.
В магазин без лестницы, без нервов – повсюду есть лифты или пандусы,
– поделилась женщина.
Kindergeld
В Германии на ребенка можно ежемесячно получать пособие в размере 250 евро. Также существует программа Elterngeld – с ней по крайней мере один из родителей может не работать и ухаживать за ребенком. Программа предусматривает финансовую компенсацию для родителей, что после рождения ребенка сократили рабочие часы или временно не работают, чтобы иметь возможность больше времени проводить с детьми, пишет Handbook Germany.
А еще Hebamme. Представьте, после родов к тебе домой приходит специально обученная женщина, которая помогает тебе с ребенком. Как держать, как кормить, как обработать пупок, поддерживает не только физически, но и морально. И это бесплатно,
– добавила украинка.
Кроме того, для нее важным пунктом также является то, что врачи в Германии не имеют превосходства – они объясняют, слушают и не обесценивают. А на улице никто не закатывает глаза, если ребенок кричит.
