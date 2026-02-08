Українка, що протягом тривалого часу жила у Норвегії, вирішила переїхати до Іспанії та поділилася, скільки грошей їй на це знадобилося, повідомляє iamhelenmazur.

Скільки коштує переїзд з Норвегії до Іспанії?

Українка обрала переїздити до Іспанії не літаком, а машиною, і відправною точкою цієї подорожі стала Норвегія. Бензин на 3600 кілометрів шляху обійшовся у 500 євро.

Наступна витрата – це нічний пором зі Швеції до Польщі – 346 євро. Харчування в дорозі обійшлося у 93 євро, а також парі доводилося зупинятися в готелях.

У Німеччині номер на ніч обійшовся у 82 євро, а ось в Іспанії – вже 90 євро. А ось коли пара проїжджала через Францію, витратитися довелося також на платні дороги – це обійшлося приблизно у 100 євро.

Три тижні ми шукали квартиру у Валенсії, тож закладаємо витрати на харчування та базові витрати,

– поділилася українка.

Попри те, що на подобовому житлі вдалося зекономити, адже пару прийняли родичі, все ж довелося витратити 500 євро. Отримання TIE для двох людей – 32 євро, але найбільшою витратою, безумовно, стала оренда квартири.

Українка розкрила вартість переїзду до Іспанії: дивіться відео

Шукали українці житло за допомогою українських та іспанських рієлторів. Окрім оренди у 1100 євро довелося заплатити таку ж суму застави, а також 1100 та 550 євро рієлторам.

Неабияк витратитися довелося й після того, як пара вже орендувала квартиру: вони встановлювали кондиціонер, купували меблі та посуд, оплачували інтернет тощо.

Також українка подбала про те, аби зареєструвати свого кота в іспанську базу та оформити місцевий ветеринарний паспорт – це обійшлося у 55 євро. Отож, загалом весь переїзд з Норвегії обійшовся приблизно у 6214 євро.

Де в Іспанії найдорожче та найдешевше?

Одні з найдешевших міст в Іспанії – це Лас-Пальмас, Севілья та Санта-Крус-де-Тенерифе. Там і відпочинок, і життя обійдуться набагато дешевше, ніж, наприклад, у Майорці, Кадісі чи Барселоні, пише Idealista.

Втім, Валенсія – це велике місто на півдні Іспанії, що також вважається досить дорогим. Відповідно, вартість оренди в менших містах може сильно відрізнятися. Та важливо враховувати, що й пропозицій роботи там може бути менше.

