Чому литовці масово їдуть до Польщі та за яким продуктом вони "полюють" – розкаже видання In Poland.

Чому литовці масово їдуть до Польщі?

Протягом останніх тижнів литовські медіа активно обговорюють різницю в цінах між Литвою та Польщею. Спершу увагу привернули витрати на пальне.

Як пише Lithuania Tribune, після Нового року литовські водії зіткнулися з різким подорожчанням бензину та дизеля. Причиною стало підвищення акцизного податку. Уряд пояснив нові ставки необхідністю збільшення витрат на оборону, медицину та охорону довкілля.

У результаті мешканці прикордонних районів почали масово заправлятися на польських АЗС, що вже впливає на надходження до бюджету Литви.

За яким продуктом "полюють" литовці?

Однак литовців турбує не лише пальне. Все більше скарг стосується вартості продуктів у супермаркетах. Особливо помітною стала різниця у ціні на вершкове масло. Наприкінці січня пачка масла в литовських магазинах коштувала близько 3,50 євро (приблизно 14,80 злотих). У Польщі ж цей продукт можна придбати за звичайною ціною приблизно за 4 злотих, а під час акцій – ще дешевше.

Литовці зазначають, що поїздки до польських магазинів стали вигідними настільки, що масло часто скуповують великими партіями – про запас. Такий попит уже перетворив вершкове масло на справжній "хіт прикордонного шопінгу".



Литовці масово їдуть до Польщі за маслом / Фото Unsplash

Чому ціни такі різні?

Економісти пояснюють ситуацію тим, що в Європейському Союзі наразі існують значні запаси вершкового масла, і з осені минулого року ціни на нього поступово знижуються. Втім, Литва стала винятком: там вартість продукту, навпаки, продовжила зростати.

Який популярний продукт у Польщі різко зріс у ціні?

Раніше уряд Польщі оголосив про підвищення "податку на цукор", що призведе до зростання цін на солодощі та напої. Очікується, що податок принесе 1,3 мільярда злотих щороку, але виробники попереджають про можливе зниження попиту та втрату конкурентоспроможності.