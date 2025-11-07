Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.

За даними Міністерства фінансів, збільшення ставки має дві цілі: покращити здоров'я населення та збільшити доходи державного бюджету. Очікується, що щороку цей податок приноситиме приблизно 1,3 мільярда злотих.

Ціни на солодощі та напої зростуть вже найближчим часом

Харчова промисловість виступає різко проти змін, адже податок напряму вплине на ціну продукції. За прогнозами Національного союзу виробників соків (KUPS):

негазовані напої подорожчають на 11,4%,

газовані напої – майже на 20%,

енергетичні – приблизно на 14%.

Виробники попереджають:

подорожчання може знизити попит,

спричинити скорочення виробництва,

втрату робочих місць.

Також зростає ризик, що польські підприємства втратять конкурентоспроможність, а споживачі почнуть активніше купувати продукцію за кордоном, де податок на цукор нижчий або його немає.



У Польщі різко подорожчають солодощі / Фото Unsplash

Здоров'я чи бюджет?

Попри заяви уряду про "боротьбу з надмірним споживанням цукру", експерти PMC ставлять під сумнів реальну користь нового податку. Представники харчової галузі нагадують, що в інших країнах Європи подібні податки вже призводили до:

різкого зростання цін,

збільшення транскордонних покупок, зрештою – скасування податку через низьку ефективність.

Виробники наголошують: надмірний податковий тиск вдарить не лише по виробниках, а й по покупцях, які вже найближчим часом відчують зростання цін на касі.

