По данным Министерства финансов, увеличение ставки имеет две цели: улучшить здоровье населения и увеличить доходы государственного бюджета. Ожидается, что ежегодно этот налог будет приносить примерно 1,3 миллиарда злотых.
Цены на сладости и напитки вырастут уже в ближайшее время
Пищевая промышленность выступает резко против изменений, ведь налог напрямую повлияет на цену продукции. По прогнозам Национального союза производителей соков (KUPS):
- негазированные напитки подорожают на 11,4%,
- газированные напитки – почти на 20%,
- энергетические – примерно на 14%.
Производители предупреждают:
- подорожание может снизить спрос,
- повлечь сокращение производства,
- потерю рабочих мест.
Также растет риск, что польские предприятия потеряют конкурентоспособность, а потребители начнут активнее покупать продукцию за рубежом, где налог на сахар ниже или его нет.
В Польше резко подорожают сладости / Фото Unsplash
Здоровье или бюджет?
Несмотря на заявления правительства о "борьбе с чрезмерным потреблением сахара", эксперты PMC ставят под сомнение реальную пользу нового налога. Представители пищевой отрасли напоминают, что в других странах Европы подобные налоги уже приводили к:
- резкому росту цен,
- увеличению трансграничных покупок, в конце концов – отмене налога из-за низкой эффективности.
Производители отмечают: чрезмерное налоговое давление ударит не только по производителям, но и по покупателям, которые уже в ближайшее время почувствуют рост цен на кассе.
