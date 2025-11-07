Варшава снова возглавила рейтинг городов Польши с самыми высокими ставками аренды, опередив Гданьск (66 злотых/м²) и Краков (64 злотых/м²). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.
Читайте также Рынок аренды в Польше лихорадит: российская пропаганда отпугивает студентов и снижает цены
Какая ситуация с арендой жилья в Варшаве?
Особенно заметный рост фиксируют в сегменте небольших квартир до 35 м². За год они подорожали в среднем на 4,3 %. Это связано с повышенным спросом среди студентов и молодых специалистов.
В то же время большие квартиры демонстрируют незначительное снижение стоимости. По словам президента Rentier.io Антона Бубеля, ожидается, что в конце года рынок стабилизируется после завершения академического сезона.
Уровень расходов на аренду в Варшаве превышает 40% средней зарплаты. Поэтому это один из самых высоких показателей в ЕС. Например, в Вене этот уровень составляет около 25%, в Берлине – примерно 30%.
Заметим, что, как отмечает издание Poland Insight, в июле 2025 года средняя ставка аренды в Варшаве составляла около 79 злотых/м².
Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?
Еврокомиссия приняла решение о прекращении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России. Отныне россияне могут получить могут получить только однократные визы. Каждый новый въезд в ЕС потребует новой заявки.
Известно, в каких странах работает больше всего беженцев из Украины. В тройку лидеров входят Польша (78%), Литва (72%) и Великобритания (69%).
В Швейцарии фиксируют наплыв украинцев. Это связано с тем, что Украина разрешила выезд за границу мужчинам 18 – 22 лет.