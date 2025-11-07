Варшава снова возглавила рейтинг городов Польши с самыми высокими ставками аренды, опередив Гданьск (66 злотых/м²) и Краков (64 злотых/м²). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

Какая ситуация с арендой жилья в Варшаве?

Особенно заметный рост фиксируют в сегменте небольших квартир до 35 м². За год они подорожали в среднем на 4,3 %. Это связано с повышенным спросом среди студентов и молодых специалистов.

В то же время большие квартиры демонстрируют незначительное снижение стоимости. По словам президента Rentier.io Антона Бубеля, ожидается, что в конце года рынок стабилизируется после завершения академического сезона.

Уровень расходов на аренду в Варшаве превышает 40% средней зарплаты. Поэтому это один из самых высоких показателей в ЕС. Например, в Вене этот уровень составляет около 25%, в Берлине – примерно 30%.

Заметим, что, как отмечает издание Poland Insight, в июле 2025 года средняя ставка аренды в Варшаве составляла около 79 злотых/м².

