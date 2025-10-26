Детали о ситуации на рынке аренды недвижимости в Польше и ее причинах 24 Канал рассказывает со ссылкой на портал GetHome.pl.

Обратите внимание В Польше изменят правила сдачи жилья в аренду: чего ожидать с 2026 года

Что происходит с арендой жилья в Польше?

В сентябре 2025 года в Польше в аренду сдали на 10% меньше квартир, чем в прошлом году. По словам эксперта Марека Вельго, владельцы обычно рассчитывают на студентов, однако в этом году спроса оказалось меньше. Из-за этого цены остались на августовском уровне или даже снизились.

В сентябре на рынке появились 62 тысячи новых объявлений, что на 6% больше, чем в августе. При этом 57,5 тысячи квартир были сданы в аренду, поэтому общее количество доступных помещений выросло с 76,5 тысячи до 81. Самое заметное увеличение предложения зафиксировали в Гданьске (на 22%), Кракове и Лодзи (на 10%), Варшаве и Вроцлаве (на 9%), Познани (на 6%) и Катовице (на 4%).

Несмотря на то, что сентябрь стал самым активным месяцем 2025 года, показатели все же ниже прошлогодних. Эксперты отмечают, что хуже ситуация была только в 2022 году, когда рынок истощил наплыв беженцев из Украины.

Как эксперты объясняют эту ситуацию?

По словам Марека Вельго, одной из причин спада на рынке аренды стало уменьшение количества иностранных студентов стало уменьшение количества иностранных студентов. Гибридная война России против Польши, ужесточение визовых правил и ограничения на поступление в вузы отбивают у молодежи желание учиться в стране.



Рынок аренды в Польше пошел на спад / Фото Pexels

Эксперт отмечает, что российская пропаганда активно распространяет месседжи о "неизбежной войне", из-за чего Польшу воспринимают как опасную. К тому же антимигрантская риторика усиливает враждебность к иностранцам, особенно из Украины, заставляя их выбирать другие государства для обучения.

Как пишет SPRAVDI, польско-украинские отношения переживают ухудшение, в значительной степени из-за влияния российской пропаганды. По словам историка Лукаша Адамского, негативные настроения среди части поляков формируются из-за усталости от войны и миграции, российскую дезинформацию и нерешенные исторические вопросы. В то же время большинство поляков и дальше относятся к Украине нейтрально или положительно.

На этом фоне арендные цены остались стабильными в городах:

Варшаве – примерно 4,5 тысячи злотых (51,8 тысячи гривен);

Кракове – 3,1 тысячи злотых (35,7 тысячи гривен);

Вроцлаве – 2,9 тысячи злотых (33,4 тысячи гривен);

Познани – 2,6 тысячи злотых (29,9 тысячи гривен);

Катовице – 2,1 тысячи злотых (24,2 тысячи гривен).

В Лодзи средняя стоимость снизилась на 9% (до 2 тысяч злотых), а в Гданьске – на 3% (до 3,2 тысячи злотых). В Кракове, Вроцлаве и Познани квартиры уже дешевле, чем в прошлом году, причем реальные цены сделок могут быть еще ниже заявленных.

Какие изменились цены на покупку жилья в Польше?

В сентябре 2025 года в большинстве крупных городов Польши зафиксировали снижение цен на новостройки, хотя есть и исключения. Самые дорогие квартиры, по-прежнему, в столице.

Стоимость жилья уменьшилась в Лодзи, Кракове, Познани, Гданьске, Сопоте, Гдыне и Катовице. Зато в Варшаве и Вроцлаве цены выросли.