Какая цена аренды двушки, в зависимости от города?

Дороже всего арендовать двушку в Ужгороде. Сейчас она стоит там в среднем – 29 800 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Обратите внимание! С начала года стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Ужгороде ощутимо не изменилась.

Сколько в среднем стоит аренда двухкомнатной квартиры в Украине сейчас:

в Киеве аренда двушки стоит в среднем – 23 000 гривен;

во Львове – 21 300 гривен;

если это Ивано-Франковск – 18 000 гривен;

Черновцы – 17 000 гривен;

Днепр – 15 000 гривен;

Луцк – 14 000 гривен;

Черкассы – 14 000 гривен и так далее.

Считается, что меньше всего стоит аренда двухкомнатной квартиры в Харькове. Там это обойдется в среднем в 6 500 гривен.

Интересно! Как показывает статистика ЛУН, многие украинцы тратят более половины зарплаты на аренду. В Ужгороде это значение вообще достигает 112%. То есть получается, что средняя зарплата там ощутимо меньше, чем стоимость квартиры в аренду.

Что еще важно знать о недвижимости в Украине сейчас?