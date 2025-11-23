Яка ціна оренди двушки, залежно від міста?

Найдорожче орендувати двушку в Ужгороді. Зараз вона коштує там в середньому – 29 800 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Зверніть увагу! З початку року вартість оренди двокімнатної квартири в Ужгороді відчутно не змінилась.

Скільки в середньому коштує оренда двокімнатної квартири в Україні зараз:

у Києві оренда двушки коштує в середньому – 23 000 гривень;

у Львові – 21 300 гривень;

якщо це Івано-Франківськ – 18 000 гривень;

Чернівці – 17 000 гривень;

Дніпро – 15 000 гривень;

Луцьк – 14 000 гривень;

Черкаси – 14 000 гривень і так далі.

Вважається, що найменше коштує оренда двокімнатної квартири у Харкові. Там це обійдеться в середньому у 6 500 гривень.

Цікаво! Як показує статистика ЛУН, багато українців витрачає більш ніж половину зарплати на оренду. В Ужгороді це значення взагалі сягає 112%. Тобто виходить, що середня зарплата там відчутно менша, ніж вартість квартири в оренду.

