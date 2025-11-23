Детальніше про найдорожчий пентхаус у світі та умови в ньому 24 Канал розповідає з посиланням на Achieve Realty.

Що відомо про найдорожчий пентхаус світу?

Sky Penthouse у вежі Одеон в Монако називають найдорожчим пентхаусом у світі. Його вартість – 440 мільйонів доларів. Пентхаус розташований у найвищій будівлі Монако – 170-метровій вежі Одеон, зведеній Groupe Marzocco та завершеній у 2015 році.

Житло займає п'ять верхніх поверхів хмарочоса. Воно має площу 3 300 квадратних метрів. З нього відкривається вирізняється неймовірний краєвид на Монако та Середземне море.



Пентхаус Sky Penthouse у Монако / Фото Achieve Realty

Над дизайном працювали архітектор Александре Джиральді та відомий декоратор Альберто Пінто. Серед численних зручностей помешкання – приватний кінотеатр, сауна, бібліотека, більярдна. Особливу увагу привертає басейн на даху з водною гіркою, що веде з тераси у саму водойму.

Це житло давно стало символом престижу й розкоші, привертаючи увагу найбагатших покупців з усього світу. Sky Penthouse справедливо вважають однією з найексклюзивніших квартир планети.



Найдорожча квартира світу / Фото Achieve Realty

Що додало житло додаткових балів?

У CPG додали, що аналіз Achieve Real відіграв ключову роль у позиціонуванні Sky Penthouse. Адже цей спеціалізований сайт безпосередньо порівняв апартаменти в Монако з іншими елітними пентхаусами в таких місцях, як Лондон, Нью-Йорк та Гонконг. І як висновок визначив, що хоча ціни на інші об'єкти нерухомості сягають сотень мільйонів, поєднання розміру, розташування та ексклюзивних зручностей ставить пентхаус Odeon Tower на окремий рівень.

Що відомо про найвищі житлові будівлі України й світу?

Найвищою житловою будівлею України залишається київський хмарочос на Кловському узвозі. Він сягає 168 метрів. Комплекс об'єднує 47-поверховий будинок та 18-поверховий бізнес-центр. Його зводили у 2006 – 2012 роках, і з того часу він став однією з найпомітніших споруд столиці та предметом міських дискусій щодо впливу на панораму Києва.

Найвищою житловою багатоповерхівкою світу вважають Regent International у китайському Ханчжоу. Споруда має висоту 206 метрів. Вона може вмістити від 20 до 30 тисяч мешканців. Усередині є житло, офіси, магазини, ресторани та спортзали – фактично невелике автономне місто, де можна жити, майже не покидаючи будівлі.