Яку квартиру придбав Рінат Ахметов у Монако?

Як пише Bloomberg, квартира розташована в одному з найпрестижніших нових житлових комплексів Монако в районі Mareterra.

21-кімнатний пентхаус займає одразу п'ять поверхів і належить до сегмента ультралюкс, який орієнтований на найбагатших покупців світу. Mareterra став одним із наймасштабніших девелоперських проєктів у князівстві за останні роки та фактично розширив його територію.

Квартира, яку придбав мільярдер Рінат Ахметов, займає близько 2 500 квадратних метрів без урахування балконів і терас з видом на Середземне море. Усередині також є приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркувальних місць.

Це одна з перших великих угод після завершення будівництва цього району. Його від початку розробляли як простір із максимальною приватністю та обмеженою кількістю резиденцій.

Чому ця угода стала однією з найдорожчих на ринку житла?

Загальна сума угоди за даними Bloomberg становить близько 471 мільйон євро або понад 550 мільйонів доларів. Для Монако, де ціни традиційно одні з найвищих у світі, така сума є рекордною.

Для прикладу, ця угода перевершила нещодавній продаж особняка забудовника Ніка Кенді в Челсі за понад 350 мільйонів доларів, а також пентхауса в Нью-Йорку інвестору Кену Гріффіну приблизно за 240 мільйонів доларів.

Холдингова компанія Ахметова System Capital Management підтвердила факт придбання об'єкта.

Міжнародний інвестиційний портфель SCM вже понад десять років включає окремий портфель преміальної нерухомості, про що неодноразово публічно заявлялося,

– йдеться у заяві компанії.

Подібні продажі трапляються вкрай нечасто через обмежену кількість об'єктів такого рівня. Ультрапреміальний сегмент формують одиничні угоди, тому кожна з них задає нову планку вартості.

Хто такий Рінат Ахметов?

Рінат Ахметов – найбагатша людина України, власник групи SCM та один із найвідоміших інвесторів у сфері нерухомості.

Це не перша велика покупка бізнесмена. Раніше він інвестував у преміальні об'єкти у Великій Британії та Франції, зокрема придбав історичну віллу на Лазурному узбережжі за сотні мільйонів євро.

