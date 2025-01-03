Статки Ахметова зросли

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, інформує 24 Канал.

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Ахметов – єдиний представник України в рейтингу. Він займає 479-й рядок у списку найбагатших людей у світі.

Активи Ахметова розподілені так:

грошові кошти – 2 мільярда доларів;

Метінвест – 1,2 мільярда доларів;

ДТЕК – 1,41 мільярда доларів;

ПУМБ – 255 мільйона доларів;

Esta Grоup – 60,6 мільйона доларів;

HarvEast – 43 мільйона доларів;

нерухомість – 442 мільйона доларів;

Укртелеком – 96 мільйона доларів;

ФК "Шахтар" – 256 мільйона доларів;

Лемтранс Груп – 107 мільйона доларів;

UMG Investmets – 250 мільйона доларів.

Статки Ахметова зросли у 2024 році / Скриншот Bloomberg Billionaires Index

Зауважимо, що найбагатші люди світу в 2024 році суттєво збільшили свої статки, досягнувши нового рекорду – сукупного багатства в 10 трильйонів доларів.