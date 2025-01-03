Статки Ахметова зросли

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index, інформує 24 Канал.

Дивіться також Найбагатші люди світу у 2024 році рекордно збільшили свої статки: хто у лідерах

Ахметов – єдиний представник України в рейтингу. Він займає 479-й рядок у списку найбагатших людей у світі.

Активи Ахметова розподілені так:

  • грошові кошти – 2 мільярда доларів;
  • Метінвест – 1,2 мільярда доларів;
  • ДТЕК – 1,41 мільярда доларів;
  • ПУМБ – 255 мільйона доларів;
  • Esta Grоup – 60,6 мільйона доларів;
  • HarvEast – 43 мільйона доларів;
  • нерухомість – 442 мільйона доларів;
  • Укртелеком – 96 мільйона доларів;
  • ФК "Шахтар" – 256 мільйона доларів;
  • Лемтранс Груп – 107 мільйона доларів;
  • UMG Investmets – 250 мільйона доларів.

Статки Ахметова зросли у 2024 році / Скриншот Bloomberg Billionaires Index

Зауважимо, що найбагатші люди світу в 2024 році суттєво збільшили свої статки, досягнувши нового рекорду – сукупного багатства в 10 трильйонів доларів.