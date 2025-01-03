Состояние Ахметова выросло
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, информирует 24 Канал.
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Ахметов – единственный представитель Украины в рейтинге. Он занимает 479-ю строчку в списке самых богатых людей в мире.
Активы Ахметова распределены так:
- денежные средства – 2 миллиарда долларов;
- Метинвест – 1,2 миллиарда долларов;
- ДТЭК – 1,41 миллиарда долларов;
- ПУМБ – 255 миллиона долларов;
- Esta Ԍгоцр – 60,6 миллиона долларов;
- HarvEast – 43 миллиона долларов;
- недвижимость – 442 миллиона долларов;
- Укртелеком – 96 миллиона долларов;
- ФК "Шахтер" – 256 миллиона долларов;
- Лемтранс Групп – 107 миллиона долларов;
- UMG Investmets – 250 миллиона долларов.
Состояние Ахметова выросло в 2024 году / Скриншот Bloomberg Billionaires Index
Заметим, что самые богатые люди мира в 2024 году существенно увеличили свое состояние, достигнув нового рекорда – совокупного богатства в 10 триллионов долларов.