Состояние Ахметова выросло

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, информирует 24 Канал.

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Ахметов – единственный представитель Украины в рейтинге. Он занимает 479-ю строчку в списке самых богатых людей в мире.

Активы Ахметова распределены так:

денежные средства – 2 миллиарда долларов;

Метинвест – 1,2 миллиарда долларов;

ДТЭК – 1,41 миллиарда долларов;

ПУМБ – 255 миллиона долларов;

Esta Ԍгоцр – 60,6 миллиона долларов;

HarvEast – 43 миллиона долларов;

недвижимость – 442 миллиона долларов;

Укртелеком – 96 миллиона долларов;

ФК "Шахтер" – 256 миллиона долларов;

Лемтранс Групп – 107 миллиона долларов;

UMG Investmets – 250 миллиона долларов.

Состояние Ахметова выросло в 2024 году / Скриншот Bloomberg Billionaires Index

Заметим, что самые богатые люди мира в 2024 году существенно увеличили свое состояние, достигнув нового рекорда – совокупного богатства в 10 триллионов долларов.