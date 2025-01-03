Состояние Ахметова выросло

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, информирует 24 Канал.

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Ахметов – единственный представитель Украины в рейтинге. Он занимает 479-ю строчку в списке самых богатых людей в мире.

Активы Ахметова распределены так:

  • денежные средства – 2 миллиарда долларов;
  • Метинвест – 1,2 миллиарда долларов;
  • ДТЭК – 1,41 миллиарда долларов;
  • ПУМБ – 255 миллиона долларов;
  • Esta Ԍгоцр – 60,6 миллиона долларов;
  • HarvEast – 43 миллиона долларов;
  • недвижимость – 442 миллиона долларов;
  • Укртелеком – 96 миллиона долларов;
  • ФК "Шахтер" – 256 миллиона долларов;
  • Лемтранс Групп – 107 миллиона долларов;
  • UMG Investmets – 250 миллиона долларов.

Состояние Ахметова выросло в 2024 году / Скриншот Bloomberg Billionaires Index

Заметим, что самые богатые люди мира в 2024 году существенно увеличили свое состояние, достигнув нового рекорда – совокупного богатства в 10 триллионов долларов.