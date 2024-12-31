Самые богатые люди мира

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Крупнейшими победителями стали Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг, которые выиграли от небывалого подъема акций технологического сектора.

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По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, капиталы 500 самых богатых людей мира увеличились на 1,5 триллиона долларов. При этом более 600 миллиардов идоларов прироста обеспечили восемь технологических магнатов, среди которых Ларри Эллисон, Джефф Безос и Ларри Пейдж.

Лидер среди миллионеров

Илон Маск стал безоговорочным лидером года. Его капитал вырос на 213 миллиардов долларов, достигнув 442,1 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря стремительному росту стоимости компаний Маска, таких как Tesla, SpaceX и xAI, а также из-за политической поддержки избранного президента США Дональда Трампа.

Технологические акции стали основным двигателем роста богатства миллиардеров. Индекс S&P 500 вырос на 24% за год, причем половину этого прироста обеспечили компании Tesla, Meta и Nvidia.

Крипторынки и влияние политики

Рост задел не только фондовые рынки, но и криптовалюты. Биткоин впервые превысил отметку $100 тысяч, а состояние таких криптомагнатов, как Чанпен Чжао (CZ) с Binance, выросли на 60%.

Победа Дональда Трампа на выборах способствовала оптимизму на рынках. Индекс S&P 500 достиг рекордного уровня в ноябре, а капиталы миллиардеров увеличились на $505 миллиардов за пять недель после выборов.

Кто в наибольшем выигрыше в этом году

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, увеличил свое состояние на 76 миллиардов долларов благодаря трехкратному росту акций компании.

Марк Цукерберг добавил 81 миллиард долларов, несмотря на антимонопольный штраф в 841 миллион долларов от ЕС, поскольку акции Meta подскочили на 70%.

Китайские миллиардеры, после трехлетнего падения, увеличили свои капиталы на 14% за год.

Кто в самом большом минусе

Однако не все миллиардеры завершили год с прибылью:

Бернар Арно и другие французские магнаты роскоши потеряли 71 миллиард долларов из-за замедления продаж, в частности в Китае.

Карлос Слим потерял 26 миллиардов долларов из-за падения мексиканского песо и слабых рынков после победы левого кандидата на выборах в Мексике.

Фам Нят Вионг, владелец Vinfast, потерял почти половину своего капитала из-за падения акций компании на 70% в первой половине года.

Заметьте. 2024 год стал триумфальным для мировых миллиардеров, особенно тех, кто инвестирует в технологии и криптовалюты. Успехи на рынках вновь подтвердили доминирование технологического сектора, даже несмотря на сложный год для отдельных отраслей и бизнесменов.