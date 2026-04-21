Какую квартиру приобрел Ринат Ахметов в Монако?

Как пишет Bloomberg, квартира расположена в одном из самых престижных новых жилых комплексов Монако в районе Mareterra.

21-комнатный пентхаус занимает сразу пять этажей и относится к сегменту ультралюкс, который ориентирован на самых богатых покупателей мира. Mareterra стал одним из самых масштабных девелоперских проектов в княжестве за последние годы и фактически расширил его территорию.

Квартира, которую приобрел миллиардер Ринат Ахметов, занимает около 2 500 квадратных метров без учета балконов и террас с видом на Средиземное море. Внутри также есть частный бассейн, джакузи и по меньшей мере восемь парковочных мест.

Это одна из первых крупных сделок после завершения строительства этого района. Его изначально разрабатывали как пространство с максимальной приватностью и ограниченным количеством резиденций.

Почему эта сделка стала одной из самых дорогих на рынке жилья?

Общая сумма сделки по данным Bloomberg составляет около 471 миллион евро или более 550 миллионов долларов. Для Монако, где цены традиционно одни из самых высоких в мире, такая сумма является рекордной.

Для примера, эта сделка превзошла недавнюю продажу особняка застройщика Ника Кэнди в Челси за более 350 миллионов долларов, а также пентхауса в Нью-Йорке инвестору Кену Гриффину примерно за 240 миллионов долларов.

Холдинговая компания Ахметова System Capital Management подтвердила факт приобретения объекта.

Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает отдельный портфель премиальной недвижимости, о чем неоднократно публично заявлялось,

– говорится в заявлении компании.

Подобные продажи случаются крайне нечасто из-за ограниченного количества объектов такого уровня. Ультрапремиальный сегмент формируют единичные сделки, поэтому каждая из них задает новую планку стоимости.

Кто такой Ринат Ахметов?

Ринат Ахметов – самый богатый человек Украины, владелец группы SCM и один из самых известных инвесторов в сфере недвижимости.

Это не первая крупная покупка бизнесмена. Ранее он инвестировал в премиальные объекты в Великобритании и Франции, в частности приобрел историческую виллу на Лазурном побережье за сотни миллионов евро.

