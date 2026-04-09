Какую квартиру продает Алла Пугачева?

Квартира расположена в районе Арбат в центре Москвы. Это пятикомнатное жилье площадью более 300 квадратных метров в жилом комплексе, пишет пропагандистское российское СМИ "Комсомольская правда".

Смотрите также Женщина купила дом в Италии за бесценок, но не все так просто: какие трудности возникли

Сам дом относится к дорогому сегменту, поэтому такие квартиры редко выставляют в открытую продажу. Из окон видно храм Христа Спасителя, что должно только повысить стоимость.

Показы организовывают только для проверенных покупателей. Риэлторы работают с узким кругом клиентов, а во время просмотров запрещено фото и видео, поэтому информации об интерьере в открытом доступе нет.

Дом, в котором жила Алла Пугачева / Фото росзмі

Точную стоимость не называют. В то же время по оценкам рынка, подобные квартиры в этом доме могут стоить около 500 миллионов рублей.

Интересно! Квартиру Пугачева получила в 2004 году от Руслана Байсарова. После развода с Филиппом Киркоровым она переехала именно сюда, и с тех пор это жилье оставалось ее основной недвижимостью в Москве.

Рядом расположены апартаменты Киркорова. Сам Арбат считается одним из самых дорогих районов города, где подобные сделки часто происходят без публичности.

