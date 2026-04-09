Какую квартиру продает Алла Пугачева?
Квартира расположена в районе Арбат в центре Москвы. Это пятикомнатное жилье площадью более 300 квадратных метров в жилом комплексе, пишет пропагандистское российское СМИ "Комсомольская правда".
Сам дом относится к дорогому сегменту, поэтому такие квартиры редко выставляют в открытую продажу. Из окон видно храм Христа Спасителя, что должно только повысить стоимость.
Показы организовывают только для проверенных покупателей. Риэлторы работают с узким кругом клиентов, а во время просмотров запрещено фото и видео, поэтому информации об интерьере в открытом доступе нет.
Дом, в котором жила Алла Пугачева
Точную стоимость не называют. В то же время по оценкам рынка, подобные квартиры в этом доме могут стоить около 500 миллионов рублей.
Интересно! Квартиру Пугачева получила в 2004 году от Руслана Байсарова. После развода с Филиппом Киркоровым она переехала именно сюда, и с тех пор это жилье оставалось ее основной недвижимостью в Москве.
Рядом расположены апартаменты Киркорова. Сам Арбат считается одним из самых дорогих районов города, где подобные сделки часто происходят без публичности.
Что известно об Алле Пугачевой?
После начала полномасштабной войны Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным покинула Россию и живет за границей. Они публично высказывались против войны и почти не появляются в российском информационном пространстве.
В прошлом году 10 сентября, на ютуб-канале российской журналистки Екатерины Гордеевой вышло большое интервью с Аллой Пугачевой. Она рассказала, что вернулась в Россию на похороны российского дизайнера одежды и художника Валентина Юдашкина, который умер 2 мая 2023 года.