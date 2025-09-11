Вчера, 10 сентября, на ютуб-канале российской журналистки Екатерины Гордеевой вышло большое интервью с Аллой Пугачевой. Что она сказала о России, Украине, войне и российском диктаторе Путине, расскажет Show 24.

Когда и почему уехала из России?

Алла Пугачева рассказала, что в феврале 2022 года Максим Галкин был за границей, а она – дома. Однако певице нужно было поехать на лечение в Израиль. Женщина говорит, что не собиралась покидать Россию, но после того, как супруги выступили против войны, полились обиды.

Впоследствии, когда Галкина внесли в список "иностранных агентов", в школе начали дразнить их детей – Елизавету и Гарри, поэтому Пугачева приняли решение собирать вещи и выезжать с сыном и дочерью.

С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести, и поехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит. Я написала, что признайте и меня "иностранным агентом". Потому что я не понимаю, почему мнение не глупых людей так пресекается,

– рассказала артистка.

Алла Борисовна считает, что "в государстве должны быть разные мнения". Женщина отметила, что они с Галкиным не могли промолчать насчет войны, ведь "совесть дороже славы и роскоши".

Это, конечно, неприятно, потому что практически тебя "выдворили" (из России – Show 24). Нельзя, оказывается, ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь снова при сталинизме. Я родилась при сталинизме. Это были сплошные запреты,

– вспомнила она.

Пугачева добавила, что является "послевоенным ребенком" и "знает о войне больше, чем нынешнее поколение", поэтому никогда не хотела, чтобы она повторилась.

"Кому нравится война? Пожалуй, никому. Тем более когда война, так сказать, с "братьями". Все это неправильно. По моему мнению, единственный из политиков, который имел мужество признать ошибку, переосмыслить ее – это Горбачев. Мужество покаяния и цели войны мне важны. Защищать Родину я первая побегу, хоть на костылях. А когда я не понимаю, что происходит, и когда понимаю, что происходит, – это тоже ужасно. Когда гибнут и наши люди, и из другой страны – это невыносимо. Я всегда думала, чего нам не хватает. Но поняла, что гордыня присуща любой власти в Советском Союзе и в России. А гордыня – это грех", – сказала Алла Борисовна.

О Владимире Путине

Алла Пугачева считает, что российский диктатор Владимир Путин – "не глупый человек". Когда-то певица даже агитировала за него, голосовала и "была в восторге".

Он говорил потрясающе правильные вещи, даже об Украине. Все то, о чем я думала, он говорил. Это просто кумир. Конечно, для меня сейчас шок. Все знают, что я против войны, и считаю, что очень пострадала наша страна – правда, во вторую очередь. Украину мне жаль. На пальцах объяснить или что – некоторые люди не хотят жить в коммуналке, хотят отдельную квартиру. Это понимается. А когда говорят, что хотят независимости – то нет. Это же брат твой,

– сказала Алла Борисовна.

Пугачева добавила: "Мне жаль, что это все происходит. Потом все закончится и снова нормально все будет, а людей уже не вернешь. Сломанные судьбы, травмированные дети. Беда".

Когда в последний раз была в России?

Алла Борисовна вернулась в Россию на похороны российского дизайнера одежды и художника Валентина Юдашкина, который умер 2 мая 2023 года. Он болел раком.

Пугачева призналась, что Юдашкин был ее "ближайшим другом", поэтому не приехать на похороны не могла. Певица не боялась возвращаться в Россию и даже часто заезжала домой в село Грязь.

Последний раз певица была в России прошлым летом. По словам женщины, она имеет "тайный путь". В конце интервью Пугачева сказала, что "всем сердцем любила Россию и любит".

Что ранее Пугачева и Галкин говорили о войне?