Звезда сериала "Венздей" вышла за красную дорожку в образе из коллекции Bevza весна-лето 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу бренда.
Дженна Ортега выбрала для мероприятия черный наряд. Актриса надела боди с открытой спиной и длинное структурированное платье. Свой образ знаменитость дополнила кольцами и золотым колье.
Звезда сериала "Венздей" сделала нюдовый макияж и распустила слегка подкрученные волосы. Дженна не изменила традиции и появилась на публике в образе в стиле готического гламура.
Дженна Ортега на кинофестивале в Марракеше / Фото Getty Images
Для справки! Юбка стоит 35 тысяч гривен, а боди – 15 тысяч 750 гривен. Так, стоимость образа Дженны Ортеги – более 50 тысяч гривен.
Стоимость боди от BEVZA / Скриншот с сайта
Стоимость платья от BEVZA / Скриншот с сайта
Как пишет Vogue, на красной дорожке к Ортеге присоединилась ее коллега, актриса Аня Тейлор-Джой, которая также вошла в состав жюри. Она надела черное платье Dior, сделанное на заказ.
Дженна Ортега, Аня Тейлор-Джой и другие на красной дорожке / Фото Getty Images
Что известно о бренде BEVZA?
Бренд BEVZA основала дизайнер Светлана Бевза в 2006 году в Киеве. Он известен своими изысканными силуэтами и минималистичным дизайном.
Этот украинский бренд выбирают немало мировых звезд: актриса Кэти Холмс, модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса и фотомодель Памела Андерсон и другие.
Недавно BEVZA попал в скандал. За несколько дней до Дня памяти жертв голодоморов бренд презентовал набор елочных украшений "Пять колосков", который возмутил украинцев.
В сети отмечали, что пять колосков – это символ трагической страницы истории Украины, который нельзя превращать в сувенир для праздников.
После волны критики бренд убрал из продажи этот набор елочных украшений.