Зірка серіалу "Венздей" вийшла за червону доріжку в образі з колекції Bevza весна-літо 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.

Дженна Ортега обрала для заходу чорне вбрання. Акторка одягла боді з відкритою спиною та довгу структуровану сукню. Свій образ знаменитість доповнила колечками та золотим кольє.

Зірка серіалу "Венздей" зробила нюдовий макіяж і розпустила злегка підкручене волосся. Дженна не зрадила традиції й з'явилась на публіці в образі у стилі готичного гламуру.

Дженна Ортега на кінофестивалі у Марракеші / Фото Getty Images

Для довідки! Спідниця коштує 35 тисяч гривень, а боді – 15 тисяч 750 гривень, тож вартість образу Дженни Ортеги – понад 50 тисяч гривень.

Вартість боді від BEVZA / Скриншот з сайту

Вартість сукні від BEVZA / Скриншот з сайту

Як пише Vogue, на червоній доріжці до Ортеги приєдналася її колега, акторка Аня Тейлор-Джой, яка також увійшла до складу журі. Вона одягла чорну сукню Dior, зроблену на замовлення.

Дженна Ортега, Аня Тейлор-Джой та інші на червоній доріжці / Фото Getty Images

Що відомо про бренд BEVZA?