Зірка серіалу "Венздей" вийшла за червону доріжку в образі з колекції Bevza весна-літо 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.
Дженна Ортега обрала для заходу чорне вбрання. Акторка одягла боді з відкритою спиною та довгу структуровану сукню. Свій образ знаменитість доповнила колечками та золотим кольє.
Зірка серіалу "Венздей" зробила нюдовий макіяж і розпустила злегка підкручене волосся. Дженна не зрадила традиції й з'явилась на публіці в образі у стилі готичного гламуру.
Дженна Ортега на кінофестивалі у Марракеші / Фото Getty Images
Для довідки! Спідниця коштує 35 тисяч гривень, а боді – 15 тисяч 750 гривень, тож вартість образу Дженни Ортеги – понад 50 тисяч гривень.
Вартість боді від BEVZA / Скриншот з сайту
Вартість сукні від BEVZA / Скриншот з сайту
Як пише Vogue, на червоній доріжці до Ортеги приєдналася її колега, акторка Аня Тейлор-Джой, яка також увійшла до складу журі. Вона одягла чорну сукню Dior, зроблену на замовлення.
Дженна Ортега, Аня Тейлор-Джой та інші на червоній доріжці / Фото Getty Images
Що відомо про бренд BEVZA?
Бренд BEVZA заснувала дизайнерка Світлана Бевза у 2006 році у Києві. Він відомий своїми вишуканими силуетами та мінімалістичним дизайном.
Цей український бренд обирають чимало світових зірок: акторка Кеті Холмс, моделі Кендалл Дженнер та Белла Хадід, акторка та фотомодель Памела Андерсон та інші.
Нещодавно BEVZA потрапив у скандал. За кілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів бренд презентував набір ялинкових прикрас "П'ять колосків", який обурив українців.
У мережі наголошували, що п'ять колосків – це символ трагічної сторінки історії України, який не можна перетворювати на сувенір для свят.
Після хвилі критики бренд прибрав з продажу цей набір ялинкових прикрас.