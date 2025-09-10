Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм бренду. Більше про образ знаменитості – у матеріалі.

Памела Андерсон одягла приталену сорочку на ґудзиках, що має знімний комір, і спідницю з торішньої осінньої колекції. Свій образ акторка доповнила поясом, золотими прикрасами й туфлями на підборах.

Відомо, що раніше жінка відмовилась від яскравого макіяжу, тож і на вечірці від Pandora мала природний вигляд. Памела злегка підкрутила волосся і зробила нюдовий манікюр. Перед камерами акторка позувала усміхненою.

Памела Андерсон у Нью-Йорку / Фото Getty Images

Памела Андерсон у вбранні від BEVZA / Фото Getty Images

Для довідки! Сорочка, яку вдягла Памела Андерсон, коштує понад 26 тисяч гривень.

Що відомо про бренд BEVZA?