Памела Андерсон та Ліам Нісон разом виходили на червоні доріжки у Лондоні, Берліні та Нью-Йорку під час промотуру фільму "Голий пістолет". Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку акторки.

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Актори більше не приховували почуттів на публіці – вони відкрито обіймалися та трималися за руки.

У Нью-Йорку Памела Андерсон вийшла на червону доріжку у вишуканій темно-синій сукні довжини максі без рукавів і з тонким поясом, що підкреслював талію.

Ліам Нісон обрав сірий костюм. Також разом з новоспеченою парою перед фотографом з'явилися їхні сини від попередніх стосунків.



Памела Андерсон та Ліам Нісон / Фото з інстаграму акторки

Згодом Памела Андерсон та Ліам Нісон з'явились у прямому етері шоу SiriusXM’s Town Hall. Вони сиділи поруч і трималися за руки. Памела Андерсон одягнула чорну сукню в білий горошок і знову постала без макіяжу.

Що було відомо про можливі стосунки пари?