Памела Андерсон та Ліам Нісон разом виходили на червоні доріжки у Лондоні, Берліні та Нью-Йорку під час промотуру фільму "Голий пістолет". Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку акторки.
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Актори більше не приховували почуттів на публіці – вони відкрито обіймалися та трималися за руки.
У Нью-Йорку Памела Андерсон вийшла на червону доріжку у вишуканій темно-синій сукні довжини максі без рукавів і з тонким поясом, що підкреслював талію.
Ліам Нісон обрав сірий костюм. Також разом з новоспеченою парою перед фотографом з'явилися їхні сини від попередніх стосунків.
Памела Андерсон та Ліам Нісон / Фото з інстаграму акторки
Згодом Памела Андерсон та Ліам Нісон з'явились у прямому етері шоу SiriusXM’s Town Hall. Вони сиділи поруч і трималися за руки. Памела Андерсон одягнула чорну сукню в білий горошок і знову постала без макіяжу.
Що було відомо про можливі стосунки пари?
- Про роман Памели Андерсон та Ліама Нісона пліткували ще навесні. Їх часто бачили разом на прогулянках, папараці навіть підловили їх за поцілунками. Але лише тепер пара не заперечує новий статус.
- Ліам Нісон був одружений з Наташею Річардсон. Жінка загинула у 2009 році. Після цього актор присвятив себе вихованню синів і роботі й не мав публічних романів.
- Натомість про особисте життя Памели Андерсон неодноразово гуділа преса. Вона була у шлюбі з музикантом Томмі Лі, а також зустрічалась з Девідом Шарве, Кідом Роком, Аділем Рамі й іншими. Останній шлюб завершився розлученням у 2022.