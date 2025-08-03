Памела Андерсон и Лиам Нисон вместе выходили на красные дорожки в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке во время промотура фильма "Голый пистолет". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу актрисы.

К слову Не в Украине: рэпер OTOY рассекретил, где и когда сделал предложение любимой

Актеры больше не скрывали чувств на публике – они открыто обнимались и держались за руки.

В Нью-Йорке Памела Андерсон вышла на красную дорожку в изысканном темно-синем платье длины макси без рукавов и с тонким поясом, подчеркивающим талию.

Лиам Нисон выбрал серый костюм. Также вместе с новоиспеченной парой перед фотографом появились их сыновья от предыдущих отношений.



Памела Андерсон и Лиам Нисон / Фото из инстаграма актрисы

Впоследствии Памела Андерсон и Лиам Нисон появились в прямом эфире шоу SiriusXM's Town Hall. Они сидели рядом и держались за руки. Памела Андерсон надела черное платье в белый горошек и снова предстала без макияжа.

Что было известно о возможных отношениях пары?