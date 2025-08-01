Як виявилося, репер освідчився дівчині не в Україні. Пише Show 24 з посиланням на "Наше радіо".

До речі Відомий український співак зі сцени оголосив про весілля

OTOY освідчився Марії ще у березні, однак розповів про це лише 18 липня на Atlas Festival, що пройшов у Києві. Репер запропонував коханій вийти за нього заміж в місті Комо, що в Італії, коли був на саміті.

Я думав написати вірш. У мене не вийшло. Тому з фразою "ти зараз офігієш" я став на коліно і сказав: "Виходь за мене". Вона офігіла,

– пригадав він.

Пара вже вирішила, коли зіграє весілля. Важливий день запланували на вересень. Ведучим буде Фіма Константиновський. OTOY поділився, що вони з Марією також планують обвінчатися.

Раніше ми повідомляли, що українська дизайнерка Маша Рева вийшла заміж.