Це відбулося у Києві, де пройшов перший день великого фестивалю Atlas Festival. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.
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Так, 18 липня артист запалив сцену Star Stage, презентувавши новий трек під назвою "Пекло", а також повідомив про важливу подію у своєму житті – незабаром він стане одруженим чоловіком.
OTOY запрем'єрив трек "Пекло" на Atlas Festival: дивіться відео онлайн
OTOY цю новину досі не розголошував публічно, тож зізнання стало справжнім сюрпризом для його фанатів.
Що відомо про майбутню дружину OTOY?
- Наречена репера – Марія Гаврилюк, співзасновниця популярного українського бренду GUNIA Project.
OTOY та Марина Гаврилюк / Фото з інстаграму співака
- Хоча про стосунки пара почала відкрито говорити лише цього року, у соцмережах вони час від часу діляться спільними світлинами та теплими привітаннями одне одного.
- Сам OTOY, справжнє ім'я якого В'ячеслав Дрофа, розповідав, що Марія надихає його на зміни та розвиток. Вони вже навіть замислюються про дітей.
- Цікаво, що Марії 32 роки, а OTOY – 26, восени йому виповниться 27.
Нагадаємо, нещодавно також стало відомо, що старша донька Олі Полякової вийшла заміж за іноземця.