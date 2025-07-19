Это произошло в Киеве, где прошел первый день большого фестиваля Atlas Festival. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Так, 18 июля артист зажег сцену Star Stage, презентовав новый трек под названием "Пекло", а также сообщил о важном событии в своей жизни – вскоре он станет женатым мужчиной.

OTOY запремьерил трек "Пекло" на Atlas Festival: смотрите видео онлайн

OTOY эту новость до сих пор не разглашал публично, поэтому признание стало настоящим сюрпризом для его фанатов.

Что известно о будущей жене OTOY?

Невеста рэпера – Мария Гаврилюк, соучредитель популярного украинского бренда GUNIA Project.

OTOY и Марина Гаврилюк / Фото из инстаграма певца

Хотя об отношениях пара начала открыто говорить только в этом году, в соцсетях они время от времени делятся совместными фотографиями и теплыми поздравлениями друг друга.

Сам OTOY, настоящее имя которого Вячеслав Дрофа, рассказывал, что Мария вдохновляет его на изменения и развитие. Они уже даже задумываются о детях.

Интересно, что Марии 32 года, а OTOY – 26, осенью ему исполнится 27.

Напомним, недавно также стало известно, что старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж за иностранца.