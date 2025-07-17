Это событие в жизни девушки уже прокомментировала ее звездная мама. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Оли Поляковой.

Важно Умерла исполнительница легендарного хита Pretty Little Baby

Мария опубликовала фото и видео со своим парнем-иностранцем Эденом Пассарелли, добавив к ним хэштег just married, что переводится как "только что поженились". На кадрах дочь Оли Поляковой позирует в нежном бело-голубом платье, а ее избранник – в сером костюме и белой рубашке с бабочкой. Влюбленные показали обручальные кольца и нежно поцеловались.

Интересно, что кольца у обоих были на левой руке. Впрочем, если пара действительно поженилась в США, то это не удивительно – там кольца традиционно носят на безымянном пальце левой руки. В Украине же обычно обручальные кольца надевают на безымянный палец правой руки.

Как Оля Полякова отреагировала на замужество дочери?

Певица выставила на свою страницу в инстаграм пост, где Мария и Эден обменялись обетами и кольцами. Под публикацией она поздравила дочь и ее мужа.

Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь. Потому что они с детства знают, что это – самое ценное. Любите своих деток. Обнимайте. Воспитывайте с теплом. Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая доченька, я так тобой горжусь. Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите – ежедневно, ежеминутно,

– написала Полякова.

Напомним, об отношениях Маши и Эдена известно очень мало. На странице у парня пишет, что он занимается музыкой. Пара рассекретила, что встречается только в начале июля, когда парень сделал предложение дочери Поляковой.