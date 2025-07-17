Цю подію в житті дівчини вже прокоментувала її зіркова мама. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олі Полякової.

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Марія опублікувала фото та відео зі своїм хлопцем-іноземцем Еденом Пассареллі, додавши до них хештег just married, що перекладається як "щойно одружилися". На кадрах донька Олі Полякової позує в ніжній біло-блакитній сукні, а її обранець – у сірому костюмі, білій сорочці та з метеликом. Закохані показали обручки та ніжно поцілувалися.

Цікаво, що каблучки в обох були на лівій руці. Втім, якщо пара справді одружилася в США, то це не дивно – там обручки традиційно носять на безіменному пальці лівої руки. В Україні ж зазвичай обручки надягають на безіменний палець правої руки.

Як Оля Полякова відреагувала на заміжжя доньки?

Співачка виставила на свою сторінку в інстаграм допис, де Марія та Еден обмінялися обітницями та обручками. Під публікацією вона привітала доньку та її чоловіка.

Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов. Бо вони з дитинства знають, що це – найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом. Сьогодні двоє закоханих стали сім'єю. Моя люба донечка, я так тобою пишаюся. Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім'ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного. Любіть – щодня, щохвилини,

– написала Полякова.

Нагадаємо, про стосунки та Маші та Едена відомо дуже мало. На сторінці в хлопця пише, що він займається музикою. Пара розсекретила, що зустрічається лише на початку липня, коли хлопець освідчився доньці Полякової.