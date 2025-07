Виконавиця пішла в засвіти на 88-му році життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The New York Times.

Не пропустіть На концерті Coldplay "спалили" зраду директор IT-компанії Astronomer: вірусне відео

Про смерть зірки повідомив її публіцист Рон Робертс. Він поширив допис у фейсбук, але поки не розголошував подробиць про причину смерті. Лише зазначив, що Конні Френсіс померла минулої ночі – в середу 16 липня.

Я знаю, що Конні схвалить, що її фанати одні з перших дізнаються цю сумну новину. Більше деталей буде згодом,

– зазначив друг артистки.

Після цього сумну звістку підтвердили й на офіційній сторінці Френсіс у фейсбук.

Що відомо про Конні Френсіс?

Її повне ім'я – Кончетта Роза Марія Франконеро. Майбутня співачка народилася 12 грудня 1937 року в місті Ньюарк.

Музикою вона почала займатися ще в дитинстві – батько акордеоніст дав їй зіграти на інструменті, коли Френсіс було лише три роки.

Першу пісню Конні записала у 1955 році, а справжній успіх прийшов у 19 років, коли вона виконала трек Who's Sorry Now?. Пісня стала сенсацією, і з того часу її кар'єра стрімко злетіла.

Конні Френсіс – Who's Sorry Now?: дивіться відео онлайн

За кілька років вона продала понад 40 мільйонів платівок. Її пісні багато разів потрапляли в американські чарти – 35 з них увійшли до топ-40, а три стали №1. Серед хітів Конні Френсіс – Everybody's Somebody's Fool, My Heart Has a Mind of Its Own, Don’t Break the Heart That Loves You.

Останні роки одна з її пісень – Pretty Little Baby – раптово знову стала популярною. Вона набрала мільйони переглядів у тіктоці і очолила вірусні чарти Spotify у США та світі.