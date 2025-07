Исполнительница ушла в мир иной на 88-м году жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The New York Times.

О смерти звезды сообщил ее публицист Рон Робертс. Он распространил пост в фейсбук, но пока не разглашал подробностей о причине смерти. Только отметил, что Конни Фрэнсис умерла прошлой ночью – в среду 16 июля.

Я знаю, что Конни одобрит, что ее фанаты одни из первых узнают эту печальную новость. Больше деталей будет позже,

– написал друг артистки.

После этого печальную весть подтвердили и на официальной странице Фрэнсис в фейсбук.

Что известно о Конни Фрэнсис?

Ее полное имя – Кончетта Роза Мария Франконеро. Будущая певица родилась 12 декабря 1937 года в городе Ньюарк.

Музыкой она начала заниматься еще в детстве – отец аккордеонист дал ей сыграть на инструменте, когда Фрэнсис было всего три года.

Первую песню Конни записала в 1955 году, а настоящий успех пришел в 19 лет, когда она исполнила трек Who's Sorry Now? Песня стала сенсацией, и с тех пор ее карьера стремительно взлетела.

Конни Фрэнсис – Who's Sorry Now?: смотрите видео онлайн

За несколько лет она продала более 40 миллионов пластинок. Ее песни много раз попадали в американские чарты – 35 из них вошли в топ-40, а три стали №1. Среди хитов Конни Фрэнсис – Everybody's Somebody's Fool, My Heart Has a Mind of Its Own, Don't Break the Heart That Loves You.

Последние годы одна из ее песен – Pretty Little Baby – внезапно снова стала популярной. Она набрала миллионы просмотров в тиктоке и возглавила вирусные чарты Spotify в США и мире.