Радісною звісткою дівчина поділилась в інстаграмі, пише Show 24. Вона опублікувала фото з обручкою.

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Маша Полякова опублікувала кілька фотографій, на яких позує з розкішною обручкою на безіменному пальці.

Маша Полякова показала обручку / фото з інстаграму дівчини

Полякова також опублікувала відео з освідчення, яке відбулося на яхті. Схоже, новим обранцем дівчини є іноземець. Хлопець тримав у руках букет квітів, оголосив промову, а потім став на одне коліно та запропонував Маші вийти за нього заміж – вона сказала "так". В кінці вони поцілувалися.

У коментарях під дописом підписники вітають Маша та її бойфренда з зарученами. Водночас дехто припускає, що це жарт. Сама дівчина наразі не поділилась подробицями.

Зауважимо! Раніше Маша Полякова зустрічалася з хлопцем, на ім'я Микита, а про свого нового обранця-іноземця вона не розповідала. Хлопця звати Еден Пассареллі. Він є музикантом.

Еден Пассареллі також поділився відео з Машею, де вона позує на яхті.

Я так вдячний моїй прекрасній нареченій Марії. Нехай у нас буде довге, щасливе та плідне спільне життя,

– написав хлопець.

Раніше ми повідомляли, що SLAVIA вдруге вийшла заміж. Її обранцем став бізнесмен Андрій Павлюк. Згодом співачка повідомила, що вперше стала мамою. Вона народила сина на свято Трійці.