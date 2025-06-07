Про це SLAVIA повідомила в інстаграмі, передає Show 24. Вона показала фото, зроблені біля ДРАЦСу.
До речі Вагітна SLAVIA чесно зізналася, чи планує весілля з коханим-бізнесменом
SLAVIA опублікувала фотографії з коханим, бізнесменом Андрієм Павлюком. Вони зареєстрували шлюб у відділ ДРАЦСу в Житомирські області.
SLAVIA одягнула білу сукню до колін, а свій образ доповнила прикрасами та чорними сонцезахисними окулярами. Андрій показався в чорній футболці та окулярах. Цікаво, що пара позувала без обручок.
Одружені! Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням. Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі,
– написала співачка.
У коментарях під дописом новоспечене подружжя вітають з важливою подією:
- "Найтепліші вітання! Гірко молодятам!", – написала Наталка Карпа.
- "Вітаю! Щасливого подружнього життя! Приємно бачити вашу родину у Житомирі".
- "Вітаю! Ви дуже терпляча жінка. Щасливого шлюбу, радості й легких пологів".
- "Вітання, гарного життя під мирним небом!"
- "Найщиріші вітання. Щастя, злагоди та любові".
Коротко про особисте життя SLAVIA
Нагадаємо, що раніше SLAVIA була одружена зі співаком Дзідзьо.
У квітні 2025 року співачка натякнула, що вагітна. Вона представила кліп на пісню "Дівка з перцем", де показалася з округлим животиком. Згодом SLAVIA підтвердила, що чекає на дитину.
Днями SLAVIA повідомила, що заручилась з Андрієм Павлюком. Бізнесмен освідчився коханій через застосунок Дія у свій день народження. Весілля співачка не хоче.