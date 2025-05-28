SLAVIA (справжнє ім'я, – Ярослава Хома) повідомила, що разом зі своїм обранцем вирішила одружитися. Про це пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

До слова Зрозумів, що це його людина: зірка "Ліги сміху" пригадав романтичний момент з нареченою

Співачка привітала коханого з днем народження та зізналась, що отримала від нього пропозицію вийти заміж у Дії.

Сьогодні ти зробив мені пропозицію в Дії. Ідея одружитися онлайн – твоя, у твій день народження – моя. Хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, буде якраз супер поєднати ці дві події. Тепер твій день стане нашим,

– повідомила SLAVIA.

Артистка показала скриншот з застосунку, де вона ствердно відповіла на пропозицію.



SLAVIA виходить заміж / Фото з інстаграму SLAVIA

Особисте життя SLAVIA

Після розлучення зі співаком Дзідзьо, SLAVIA зробила паузу у кар'єрі. На початку квітня 2025 вона повернулась з новим кліпом. У відео артистка натякнула на те, що вперше вагітна.

Згодом SLAVIA підтвердила, що справді чекає на дитину. Та розповіла про свого обранця – це бізнесмен Андрій Павлюк.

В одному з останніх інтерв'ю співачка розповідала, що одруження для неї та коханого – не пріоритет. Однак вони б хотіли це зробити. SLAVIA ще тоді зізнавалась, що їй близька ідея вийти заміж "тихо" і без гулянок. Наприклад, зробити це онлайн у Дії.