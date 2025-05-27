Фіма та Ліза разом вже понад два роки. В перші місяці стосунків вони познайомилися з батьками одне одного, з'їхалися, а тепер планують весілля, інформує Show 24.

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Фіма Константиновський розповів, як зрозумів, що Ліза – та сама людина, з якою він хоче провести все життя. За словами телеведучого, йому "важко дається мімішність, особливо на камеру".

Одна справа – працювати на зйомках, жартувати й вести проєкти, а інша – демонструвати життя. До слова, в мене і з інстаграмом йде важкувато щодо цього. Ну не можу я бути лайфстайл-блогером на 100%. Та нещодавно кохана запропонувала провести спільну фотосесію у стилі love story. От ми фотографувалися, я дивився на Лізу й думав: "Боже, як люблю її. І як же хочу провести з нею все життя",

– поділився він.

Для довідки! Фіма Константиновський – ведучий квіз-шоу "Вік на Вік", яке можна глянути на сайті та ютуб-каналі Нового каналу, та "Поле", третій сезон якого вже почали знімати.

Фіма Константиновський з нареченою / Фото з інстаграму телеведучого

Телеведучий також дав поради, як пересвідчитися, що між людьми – справжнє та щире кохання. Каже, що головне – інтуїція.

Думаю, аби зрозуміти, що це саме ваша людина, варто аналізувати. Хоч це дуже важка порада, якою не можна ділитись ось так узагальнено. Та насправді ти розумієш, бо це відбувається на якомусь мікрорівні. Якщо глянете на партнера поруч і прийде думка: "Ну от і приїхали. Не можу без неї (чи без нього)", значить, це і є воно. Кохання,

– зазначив Фіма Константиновський.

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