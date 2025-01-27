Відтак, стало відомо, яку обручку Юхим подарував нареченій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Фіми Константиновського.
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Так, в інстаграм-сторіс ведучий розповів, що має новини для шанувальників. Після цього він опублікував фото зі своєю нареченою Лізою, де видно обручку дівчини.
Фіма Константиновський оголосив про заручини / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, у березні 2024 року Фіма Константиновський офіційно розлучився зі своєю колишньою дружиною Владою, з якою познайомився під час участі в КВК. Пара фактично припинила стосунки ще восени 2021 року
Що відомо про нові стосунки Фіми Константиновського
- Зі своєю обраницею Лізою шоумен познайомився на Tinder понад рік тому.
- Пара швидко зблизилась і почала жити разом.
- За словами ведучого, у цих стосунках він відкрив у собі романтичність.
- Цікаво, що до знайомства Ліза не знала про публічну діяльність Фіми.
- Наречена гумориста працює грумером та захоплюється кінним спортом.