Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв у коментарі Суспільному, передає 24 Канал. Він розповів, що загрожує чоловікові, який був за кермом легкового автомобіля.

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Речник поліції Полтавщини зазначив, що водію легковика повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії.

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