Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв у коментарі Суспільному, передає 24 Канал. Він розповів, що загрожує чоловікові, який був за кермом легкового автомобіля.
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Речник поліції Полтавщини зазначив, що водію легковика повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі тривають слідчі дії.
ДТП на Полтавщині, в якій загинула Анна Жук / Фото Національна поліція
Що відомо про ДТП, в якій загинула Анна Жук
- Нагадаємо, автокатастрофа, в якій загинула блогерка Анна Жук, сталася поблизу села Засулля, що на Полтавщині, вранці 24 січня 2025 року на трасі Київ-Харків. Автомобіль Lexus зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла за межами проїзної частини дороги.
- 39-річна пасажирка легковика померла на місці, обох водіїв, а також дитину, яка перебувала в машині Lexus, госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.
- За попередньою інформацією, за кермом легковика був чоловік Анни Жук Володимир Більовцов, а разом з ними на день народження до доньки блогерки Стасі Макєєвої їхав син загиблої.
- Зазначимо, що без мами залишилось троє дітей. Наймолодший син Захар, чиїм батьком є Більовцов, народився 2 лютого 2023 року. З Анною Жук попрощалися вчора, 26 січня, у Харкові.