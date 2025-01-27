Об этом сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев в комментарии Общественному, передает 24 Канал. Он рассказал, что грозит мужчине, который был за рулем легкового автомобиля.

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Представитель полиции Полтавщины отметил, что водителю легковушки сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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