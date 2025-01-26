Теперь Владимир впервые высказался о страшной потере. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Билевцова.
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Так, муж Анны Жук опубликовал щемящий пост.
Скоро увидимся, мой любимый человек. Даже не верится, что это правда. Если бы можно было перемотать время и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навсегда! Царство небесное, любимая,
– написал мужчина.
Кроме того, Владимир распространил архивные фото с женой.
Что известно о Владимире Билевцове
- 31-летний мужчина из Харьковской области в блоге в инстаграме, где сейчас имеет более 94 тысяч подписчиков, позиционировал себя как "простой парень из семьи земледельцев", который искренне любит свою работу на земле и работает комбайнером.
- 24 января 2025 года Владимир попал в ДТП, в результате которого погибла его жена Анна Жук.
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- Автомобиль столкнулся с грузовиком, когда они направлялись на день рождения подруги. Следователи внесли данные в реестр досудебных расследований по факту нарушения правил дорожного движения.
- У супругов есть общий сын Захар, который родился 2 февраля 2023 года. Мальчик сейчас находится под наблюдением врачей, детали его состояния не разглашаются.