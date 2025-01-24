Анна Жук, также известная как Аннет, была наиболее известна как блогерша. На ее страницу в инстаграме подписано более 370 тысяч человек. Сейчас ее личный блог является частным, передает 24 Канал. Гибель Анны Жук подтвердила ее менеджер.

Важно Известная украинская блогерша Анна Жук погибла в ДТП, – СМИ

Чем известна Анна Жук

Блогерша родом из Харькова. Она воспитывала троих детей и активно делилась деталями своей жизни на своей странице.



Анна Жук / Фото с фан-аккаунта блогера

Анна Жук участвовала в проектах в поддержку женщин. Она проводила различные тренинги и мастер-классы. Кроме того, была героиней подкастов и интервью.

Анна Жук не стояла в стороне от событий войны, а помогала ВСУ. За это она получила награду "За содействие армии" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.



Анна Жук / Скриншот из инстаграма

Что известно об обстоятельствах трагедии

По данным полиции, ДТП произошло на 209 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский. Авария произошла утром 24 января вблизи села Засулье в Полтавской области.

Автомобиль Lexus столкнулся с неподвижным грузовиком Renault Premium, который был за пределами проезжей части. В результате 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте аварии. Водитель внедорожника и водитель грузовика, а также малолетний пассажир Lexus получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу в Лубнах.

По статье о нарушении правил дорожного движения возбуждено уголовное производство для расследования деталей.