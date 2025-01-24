Анна Жук, також відома як Аннет, була найбільш відома як блогерка. На її сторінку в інстаграмі підписано понад 370 тисяч людей. Наразі її особистий блог є приватним, передає 24 Канал. Загибель Анни Жук підтвердила її менеджерка.

Важливо Відома українська блогерка Анна Жук загинула в ДТП, – ЗМІ

Чим відома Анна Жук

Блогерка родом з Харкова. Вона виховувала трьох дітей та активно ділилася деталями свого життя на своїй сторінці.



Анна Жук / Фото з фан-акаунту блогерки

Анна Жук брала участь у проєктах на підтримку жінок. Вона проводила різноманітні тренінги та майстер-класи. Крім того, була героїнею подкастів та інтерв'ю.

Анна Жук не стояла осторонь подій війни, а допомагала ЗСУ. За це вона отримала відзнаку "За сприяння війську" від Головнокомандувача Збройних Сил України.



Анна Жук / Скриншот з інстаграму

Що відомо про обставини трагедії

За даними поліції, ДТП сталося на 209 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський. Аварія відбулась зранку 24 січня поблизу села Засулля в Полтавській області.

Автомобіль Lexus зіткнувся з нерухомою вантажівкою Renault Premium, що була за межами проїзної частини. Внаслідок цього 39-річна жінка, яка була пасажиркою Lexus, загинула на місці аварії. Водій позашляховика та водій вантажівки, а також малолітній пасажир Lexus отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні в Лубнах.

За статтею про порушення правил дорожнього руху порушене кримінальне провадження для розслідування деталей.