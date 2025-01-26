Тепер Володимир вперше висловився про страшну втрату. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Більовцова.

До теми Подруга Анни Жук, яка загинула в ДТП, розсекретила особливу мрію блогерки

Так, чоловік Анни Жук опублікував щемливий допис.

Скоро побачимося, моя кохана людина. Аж не віриться, що це правда. Якби можна було перемотати час і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Кохаю назавжди! Царство небесне, кохана,

– написав чоловік.

Крім того, Володимир поширив архівні фото з дружиною.

Що відомо про Володимира Більовцова

31-річний чоловік з Харківщини в блозі в інстаграмі, де наразі має понад 94 тисячі підписників, позиціонував себе як "простий хлопець з родини хліборобів", який щиро любить свою роботу на землі та працює комбайнером.

24 січня 2025 року Володимир потрапив у ДТП, внаслідок якої загинула його дружина Анна Жук.

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