Тепер Володимир вперше висловився про страшну втрату. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Більовцова.
До теми Подруга Анни Жук, яка загинула в ДТП, розсекретила особливу мрію блогерки
Так, чоловік Анни Жук опублікував щемливий допис.
Скоро побачимося, моя кохана людина. Аж не віриться, що це правда. Якби можна було перемотати час і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Кохаю назавжди! Царство небесне, кохана,
– написав чоловік.
Крім того, Володимир поширив архівні фото з дружиною.
Що відомо про Володимира Більовцова
- 31-річний чоловік з Харківщини в блозі в інстаграмі, де наразі має понад 94 тисячі підписників, позиціонував себе як "простий хлопець з родини хліборобів", який щиро любить свою роботу на землі та працює комбайнером.
- 24 січня 2025 року Володимир потрапив у ДТП, внаслідок якої загинула його дружина Анна Жук.
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- Автомобіль зіткнувся з вантажівкою, коли вони прямували на день народження подруги. Слідчі внесли дані до реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил дорожнього руху.
- У подружжя є спільний син Захар, який народився 2 лютого 2023 року. Хлопчик наразі перебуває під наглядом лікарів, деталі його стану не розголошуються.