Володимир досить активно веде свою сторінку в інстаграмі, на яку відписано понад 70 тисяч людей. Там можна знайти й чимало його фотографій з коханою та їхнім сином. Більше про чоловіка Анни Жук розповість 24 Канал.

До речі Вона була неймовірною, – українські блогери зі сльозами відреагували на загибель Анни Жук

У грудні 2022 року Володимир Більовцов опублікував у своєму інстаграмі допис, де трохи розповів про себе.

Мене звуть Вовчик, я простий хлопець із сім'ї хліборобів, сам працюю на комбайні. Дуже люблю свою роботу! Народився та виріс у невеликому селі на Харківщині,

– зазначив чоловік.

До того ж Більовцов підкреслив, що стоїть на військовому обліку та не боїться долучитися до Сил оборони України. У дописі він також згадав блогерку Анну Жук, яка на той момент була вагітною.

Володимир на 14 років молодший від Анни. В одному з інтерв'ю блогерка ділилась, що ніколи не відчувала різниці у віці з ним. Жінка зізнавалась, що багато чому вчилася у коханого – особливо у духовному плані.

Вова у цьому плані взагалі максимально розвинений. Вова, якщо я не помиляюсь, 6 років прослужив у церкві. Тобто він дуже віруюча і добра людина. Він максимально спокійний, а я максимально вертоліт. Я Терези за знаком зодіаку, і от я знайшла, мабуть, цю рівновагу,

– розповідала Анна Жук.

Блогерка також пригадала, що на другий день війни чоловік пішов до військкомату. Вона була впевнена, що коханий стане на захист України, якщо потрібно, та не буде ховатися.

Володимир Більовцов та Анна Жук / Фото з інстаграму чоловіка

В іншому інтерв'ю Анна Жук розповідала, що їх з Володимиром Більовцьовим познайомив спільний друг. Він приїхав до неї забрати парфуми для друга. Після цього вони почали гуляти разом.

Мені він дуже сподобався тим, що він максимально добрий. Я на той момент не шукала чоловіка, у якого повинні бути гроші, яхти,

– зізнавалася блогерка.

Крім того, жінка відповіла на закиди, що Володимир почав зустрічатися з нею лише заради грошей. Вона наголосила, що чоловік – не бідний. За словами Анни, на той момент їй не хотілося серйозних стосунків, про що вона говорила Більовцову. Однак згодом все змінилося.

Анна Жук з чоловіком / Фото з інстаграму Володимира Більовцова

Згодом у пари народився син. Хлопчик з'явися на світ 2 лютого 2023 року о 08:11, його назвали Захаром. У своєму інстаграмі Володимир опублікував відео з дня пологів Анни, тоді він освідчився коханій.

Через деякий час Більовцов знову зробив пропозицію Жук – відео з цього моменту також є в інстаграмі чоловіка. Це було публічне освідчення, Анна сказала коханому "так".

Під час війни Володимир Більовцов разом з Анною Жук неодноразово допомагав українському війську, про що розповідав в інстаграмі. Крім того, чоловік займається орендою автомобілів.

До речі, автомобіль Lexus Анна та Володимир придбали на початку лютого 2024 року. Саме на цій машині подружжя потрапило в ДТП, у якій загинула блогерка.