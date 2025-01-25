Блогерка Анна Жук загинула в аварії 24 січня. У той день вона їхала на день народження доньки своєї подруги, Стасі Макєєвої. Після трагедії Стася скасувала свято та вийшла на зв'язок у своєму інстаграмі, пише 24 Канал.

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Стася опублікувала спільне фото з Анною та розповіла, якою була її подруга в реальному житті. Блогерка зізналась, що за життя Анна хотіла стати мамою донечки.

Ані не стало. Вони з чоловіком потрапили в аварію. Вона теж з Харкова, ми товаришували. Ми були дуже близькими. Не уявляєте, якою людиною вона була. Усім допомагала, за всіх переживала. Ніколи не залишить нікого в скрутну хвилину. Вона була душею будь-якої компанії. Вона так хотіла жити! Вона так хотіла народити ще доньку,

– розповіла Макєєва.



Стася Макєєва про подругу / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про трагедію