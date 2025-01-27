Стало известно, какое кольцо Юхим подарил невесте. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Фимы Константиновского.
Не пропустите Блогер Анна Жук погибла в ДТП: водителю легковушки сообщили о подозрении
Так, в инстаграм-сторис ведущий рассказал, что имеет новости для поклонников. После этого он опубликовал фото со своей невестой Лизой, где видно обручальное кольцо девушки.
Фима Константиновский объявил о помолвке / Скриншоты из инстаграм-сторис
Напомним, в марте 2024 года Фима Константиновский официально развелся со своей бывшей женой Владой, с которой познакомился во время участия в КВН. Пара фактически прекратила отношения еще осенью 2021 года
Что известно о новых отношениях Фимы Константиновского
- Со своей избранницей Лизой шоумен познакомился на Tinder более года назад.
- Пара быстро сблизилась и начала жить вместе.
- По словам ведущего, в этих отношениях он открыл в себе романтичность.
- Интересно, что до знакомства Лиза не знала о публичной деятельности Фимы.
- Невеста юмориста работает грумером и увлекается конным спортом.