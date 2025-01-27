Стало известно, какое кольцо Юхим подарил невесте. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Фимы Константиновского.

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Так, в инстаграм-сторис ведущий рассказал, что имеет новости для поклонников. После этого он опубликовал фото со своей невестой Лизой, где видно обручальное кольцо девушки.

Фима Константиновский объявил о помолвке / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, в марте 2024 года Фима Константиновский официально развелся со своей бывшей женой Владой, с которой познакомился во время участия в КВН. Пара фактически прекратила отношения еще осенью 2021 года

Что известно о новых отношениях Фимы Константиновского