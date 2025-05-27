Даша та Володимир наразі не підтверджують та не спростовують чутки про роман. Однак деякі люди впевнені, що вони дійсно перебувають у стосунках, передає Show 24.
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У тіктоці з'явилися відео, де Даша Квіткова та Володимир Бражко сидять разом на святкуванні. Ймовірно, це весілля українського футболіста Максима Дячука, який також грає у "Динамо", та його коханої Марії.
Деякі люди впевнені, що Квіткова та Бражко зустрічаються, пишуть, що вони гарна пара. Дехто вказує на різницю у віці. Футболіст трохи молодший за блогерку.
- "Гарна пара".
- "Бражко схожий на підлітка, Квіткова біля нього, як мама".
- "Ніби не велика різниця у них, але він ніби її молодший братик".
- "А Вова щасливий".
- "Які класні".
Тим часом Володимир Бражко підігріває чутки про роман з Дашею Квітковою. В інстаграм-сториз він опублікував фото, на якому тримає загадкову дівчину за руку.
Бражко підігрів чутки про роман з Квітковою / Скриншот з інстаграму футболіста
Як з'явилися чутки про роман Квіткової й Бражка
Інсайдер повідомив виданню "РБК-Україна", що Даша Квіткова нібито зустрічається з Володимиром Бражком.
Зазначається, що вони вже кілька місяців перебувають у стосунках та не ховаються від оточення.
Також блогерка та футболіст підписані одне на одного в інстаграмі.