Даша та Володимир наразі не підтверджують та не спростовують чутки про роман. Однак деякі люди впевнені, що вони дійсно перебувають у стосунках, передає Show 24.

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У тіктоці з'явилися відео, де Даша Квіткова та Володимир Бражко сидять разом на святкуванні. Ймовірно, це весілля українського футболіста Максима Дячука, який також грає у "Динамо", та його коханої Марії.

Деякі люди впевнені, що Квіткова та Бражко зустрічаються, пишуть, що вони гарна пара. Дехто вказує на різницю у віці. Футболіст трохи молодший за блогерку.

"Гарна пара".

"Бражко схожий на підлітка, Квіткова біля нього, як мама".

"Ніби не велика різниця у них, але він ніби її молодший братик".

"А Вова щасливий".

"Які класні".

Тим часом Володимир Бражко підігріває чутки про роман з Дашею Квітковою. В інстаграм-сториз він опублікував фото, на якому тримає загадкову дівчину за руку.

Бражко підігрів чутки про роман з Квітковою / Скриншот з інстаграму футболіста

Як з'явилися чутки про роман Квіткової й Бражка