Даша и Владимир пока не подтверждают и не опровергают слухи о романе. Однако некоторые люди уверены, что они действительно находятся в отношениях, передает Show 24.
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В тиктоке появились видео, где Даша Квиткова и Владимир Бражко сидят вместе на праздновании. Вероятно, это свадьба украинского футболиста Максима Дячука, который также играет в "Динамо", и его возлюбленной Марии.
Некоторые люди уверены, что Квиткова и Бражко встречаются, пишут, что они хорошая пара. Некоторые указывают на разницу в возрасте. Футболист немного моложе блогерши.
- "Хорошая пара".
- "Бражко похож на подростка, Квиткова возле него, как мама".
- "Вроде не большая разница у них, но он будто её младший братик".
- "А Вова счастлив".
- "Какие классные".
Тем временем Владимир Бражко подогревает слухи о романе с Дашей Квитковой. В инстаграм-сториз он опубликовал фото, на котором держит загадочную девушку за руку.
Бражко подогрел слухи о романе с Квитковой / Скриншот из инстаграма футболиста
Как появились слухи о романе Квитковой и Бражко
Инсайдер сообщил изданию "РБК-Украина", что Даша Квиткова якобы встречается с Владимиром Бражко.
Отмечается, что они уже несколько месяцев находятся в отношениях и не скрываются от окружения.
Также блогерша и футболист подписаны друг на друга в инстаграме.