Джордан сделал предложение Деми в декабре 2023 года – после почти двух лет отношений. Он работал с Терезой Панико из Material Good над созданием бриллиантового кольца, пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.

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Свадьба состоялась на прошлой неделе в Калифорнии. Деми Ловато шла к алтарю в жемчужно-белом платье от Вивьен Вествуд, пошитом из плотной шелковой атласной ткани, с корсетным лифом.

Я давно являюсь поклонницей дизайна Вивьен Вествуд. Когда я думала (о том, какой стиль платья хочу – Show 24), часто возвращалась к моделям Вивьен, в частности к тому, как силуэты действительно подчеркивают изгибы вашего тела, и к тому, как она использует корсеты,

– рассказала актриса.

Деми Ловато в платье от Вивьен Вествуд / Фото Vogue, Jose Villa

Работая со своим стилистом Джилл Джейкобс, невеста дополнила образ длинной фатой цвета слоновой кости. Процесс создания платья начался с изображения платья Вествуд, которое Ловато нашла в интернете. Оно привлекло актрису как креативной драпировкой, так и корсетом.

Команда изменила дизайн юбки и верх, чтобы создать индивидуальное платье специально для Деми.

Мы не только смогли воплотить это (начальное – Show 24) вдохновение, но и добавили штрихи, которые действительно делают это платье таким особенным для меня,

– отметила Деми Ловато.

Деми Ловато в свадебном платье / Фото Vogue, Jose Villa

Впоследствии Деми Ловато переоделась в атласное платье-футляр цвета слоновой кости с драпированным корсетным верхом от Вивьен Вествуд. Ее украсили разбитым жемчугом, спадающим на декольте.

Жемчужные детали и драпировка – это такой особый элемент, и каждая нить была драпирована и прикреплена вручную, одна за другой. Это уникальное изделие, которое заставляет меня чувствовать себя такой особенной,

– сказала Ловато.

Деми Ловато во втором платье / Фото Vogue предоставила актриса

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